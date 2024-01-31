VBET Foundation работает в Украине по реализации гуманитарных проектов

В Украине с гуманитарной миссией работает благотворительный фонд VBET Foundation – основным меценатом которого является организатор азартных игр компания VBET Украина.

Определены четыре основных направления деятельности VBET Foundation: поддержка гуманитарных проектов для гражданского населения, восстановление спортивной инфраструктуры, реализация образовательных и культурных проектов, медицинская реабилитация.

С началом операционной деятельности VBET Foundation поддержал несколько проектов. По запросу ОО «Збірна журналістів України» перечислено 350 тыс. грн для строительства детско-спортивной площадки для детей-сирот с востока Украины в Доме ребенка №1 во Львове.

Также VBET Foundation поддержал инициативу "Открой свое сердце для Украины" от БФ "Футбол для Украины", инициатором которого является Александр Зинченко, капитан Национальной сборной Украины по футболу. Фонд перечислил 500 тыс. грн на восстановление домов в селе Ягодное, Черниговской области. Населенный пункт находился в оккупации, дома многих жителей были уничтожены, а сами они вынужденно прятались в подвале школы. Сейчас в Ягодном продолжаются восстановительные работы.

Всего за первый месяц своей работы VBET Foundation перечислил на гуманитарные и медицинские инициативы около 2 млн грн. Сейчас менеджмент фонда работает над реализацией инфраструктурного проекта в Киеве и аккумулирует помощь нескольким детским домам в разных областях Украины.

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