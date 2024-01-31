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Мошенники под видом Хаби Алонсо выпрашивают деньги на билет в Англию

Нечестные люди наживаются на фанатах.
Сегодня, 15:50
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

В Таиланде полиция предупредила поклонников Ливерпуля о мошенниках, представляющихся Хаби Алонсо в Instagram.

Преступники создают аккаунты с фотографиями тренера Байера для онлайн-мошенничества.

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"Здравствуйте, я Хаби Алонсо. Я буду тренировать Ливерпуль в следующем сезоне. Но мне не хватает денег на билеты в Ливерпуль. Если вы хотите помочь мне, пришлите мне 300 батов", - говорится в просьбе мошенников.

В свою очередь полиция Таиланда призвала граждан не верить мошенникам, избегать подозрительных сообщений.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль байер Хаби Алонсо

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Мошенники под видом Хаби Алонсо выпрашивают деньги на билет в Англию
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