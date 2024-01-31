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Роналду пропустит встречу с Интер Майами из-за травмы

Криштиану не сыграет против Лео Месси в товарищеском матче.
Сегодня, 17:23
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Любители футбола не смогут насладиться очередным противостоянием между Криштиану Роналду и Лионелем Месси в рамках товарищеского матча между Ан-Насром и Интер Майами.

Как сообщил главный тренер "всемирного клуба" Луиш Каштру, португальский форвард не сумел восстановиться от травмы к данному поединку и пропустит его.

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"Мы не увидим противостояния Месси и Роналду, Роналду находится на завершающей стадии восстановления, чтобы присоединиться к группе. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней он сможет начать работать с командой. Он будет отсутствовать в заявке на игру", - заявил специалист.

Отметим, что матч Ан-Наср - Интер Майами состоится уже завтра, 1 февраля, в 20:00 по Киеву.

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