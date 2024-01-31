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Джорджина похвасталась дизайнерским подарком от Роналду на день рождения

Криштиану отличился на только букетом роз.
Сегодня, 00:51
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес показала в соцсетях, что ей подарил на юбилей возлюбленный Криштиану Роналду.

Форвард Ан-Насра заказал у бренда Jacob Co дизайнерскую версию часов G-Shock с розовым ремешком и окантовкой циферблата драгоценными камнями.

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Точная цена данной модели неизвестна, однако по оценкам различных экспертов часы обошлись португальцу примерно в 100 тысяч долларов.

Напомним, 28 января Джорджине исполнилось 30 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: часы Криштиану Роналду Джорджина Родригес

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