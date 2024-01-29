"Счастливые 30 лет": Возлюбленная Роналду ярко отметила юбилей на Мальдивах

Джорджина хорошо отдохнула на острове.

Джорджина Родригес, девушка форварда Ан-Насра Криштиану Роналду, похвасталась в соцсетях фотографиями с отдыха и празднования своего дня рождения.

Испано-аргентинская модель в Инстаграме опубликовала пост, где она наслаждается пляжем на Мальдивах, при этом сделав крайне пикантные фото.

Также Джорджина показала, как ее поздравил Роналду по видеосвязи, отправив ей огромный букет роз.

Сам пост о дне рождении был прокомментирован словами: "Благословенные, счастливые 30 лет".

Ранее сообщалось, что Джорджина похвасталась очередным видео из спортзала.

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