iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Счастливые 30 лет": Возлюбленная Роналду ярко отметила юбилей на Мальдивах

Джорджина хорошо отдохнула на острове.
Сегодня, 09:51
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес, девушка форварда Ан-Насра Криштиану Роналду, похвасталась в соцсетях фотографиями с отдыха и празднования своего дня рождения.

Испано-аргентинская модель в Инстаграме опубликовала пост, где она наслаждается пляжем на Мальдивах, при этом сделав крайне пикантные фото.

Также Джорджина показала, как ее поздравил Роналду по видеосвязи, отправив ей огромный букет роз.

Сам пост о дне рождении был прокомментирован словами: "Благословенные, счастливые 30 лет".

Ранее сообщалось, что Джорджина похвасталась очередным видео из спортзала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

Статьи по теме

Роналду: Мы достигнем того момента, когда люди в Саудовской Аравии будут гордиться чемпионатом Роналду: Мы достигнем того момента, когда люди в Саудовской Аравии будут гордиться чемпионатом
Разозленные фанаты: китайские болельщики ворвались в гостинницу Ан-Насра из-за Роналду Разозленные фанаты: китайские болельщики ворвались в гостинницу Ан-Насра из-за Роналду
Фердинанд: Роналду повезло, что Манчестер Юнайтед подписал его Фердинанд: Роналду повезло, что Манчестер Юнайтед подписал его
"Награды преследуют величайшего": Роналду вручили особенный торт в честь побед на Globe Soccer Awards "Награды преследуют величайшего": Роналду вручили особенный торт в честь побед на Globe Soccer Awards
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа13:25
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
НБА13:19
Бывший игрок Денвера и Вашингтона подписал контракт с российским клубом
Украина13:16
Кубок Украины: стали известны пары полуфинала
Европа13:00
Вест Хэм согласовал условия личного контракта с Жотой
Европа12:55
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа12:44
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Теннис12:35
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
Украина12:31
Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки 1/2 финала
Теннис12:28
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
Европа12:20
Легенда Реала может возглавить Манчестер Сити в случае ухода Гвардиолы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK