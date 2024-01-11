Джорджина похвасталась очередным видео из спортзала

Известная модель проводит свободное время с пользой.

Джорджина Родригес, невеста форварда Ан-Наср Криштиану Роналду, показала в соцсетях, как занимается с гантелями в тренажерном зале.

Модель хоть и находится сейчас на отдыхе в Арабских Эмиратах, однако не забывает о физических нагрузках после зимних праздников.

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На этот раз Джорджина опубликовала видео в инстаграме с выпаданиями во время поднятия гантели, при этом занимаясь в коротких шортах и майке.

Напомним, Криштиану Роналду и Родригес Родригес вместе с 2016 года, они воспитывают пятерых детей.

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