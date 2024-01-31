Клопп - об уходе из Ливерпуля: Не хочу быть пассажиром

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о своем решении покинуть команду этим летом.

"Не то чтобы я хочу уйти – я, скорее, должен это сделать.

Если я не могу продолжать так, если я не могу быть тем человеком, который подтолкнет команду к победе в Лиге чемпионов и так далее, то зачем мне оставаться на этой работе?".

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"Я не хочу быть пассажиром. Эта работа слишком важна, этот клуб слишком важен. Вот почему я решил уйти", – приводит слова немца издание TNT Sports.

Напомним, 56-летний немец возглавил "красных" осенью 2015 года и выиграл с клубом 9 трофеев, в частности, 1 Лигу чемпионов и 1 чемпионат Англии.

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