Алонсо может перейти в Ливерпуль сразу с двумя игроками
Испанец усилит свой потенциально новый клуб.
Хаби Алонсо рассматривает возможность привлечения двух игроков в Ливерпуль, а именно полузащитник Флориан Виртц и защитник Джонатан Та.
Данный расклад возможен, если испанец перейдет из Байера в команду АПЛ. Об этом сообщает издание Bild.
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Отмечается, что у Та в контракте предусмотрены отступные в размере 18 млн евро. Виртц в этом сезоне дважды получал звание лучшего игрока месяца в Бундеслиге.
Напомним, Байер под руководством испанца занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 49 очков за 19 туров.
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