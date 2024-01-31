Алонсо может перейти в Ливерпуль сразу с двумя игроками

Хаби Алонсо рассматривает возможность привлечения двух игроков в Ливерпуль, а именно полузащитник Флориан Виртц и защитник Джонатан Та.

Данный расклад возможен, если испанец перейдет из Байера в команду АПЛ. Об этом сообщает издание Bild.

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Отмечается, что у Та в контракте предусмотрены отступные в размере 18 млн евро. Виртц в этом сезоне дважды получал звание лучшего игрока месяца в Бундеслиге.

Напомним, Байер под руководством испанца занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 49 очков за 19 туров.

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