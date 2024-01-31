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Ярмолюк заставил игрока Тоттенгема совершить ужасную голевую ошибку

Украинский хавбек возвратил интригу в матч.
Вчера, 23:15
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

В матче чемпионата Англии между Тоттенгэмом и Брентфордом состоялся курьезный эпизод, завершившийся голом в ворота "шпор".

При счете 3:1 в пользу Тоттенгема на поле вышел украинец Егор Ярмолюк. Через несколько минут полузащитник стал участником голевого эпизода. Именно 19-летний украинец начал прессинговать Дестине Удодже.

Итальянский защитник под этим прессингом вынужден был избавиться от мяча, но выбил его точно на форварда Брентфорда Ивана Тоуни. Тот с вратарем разобрался и вернул интригу в матч.

Отметим, что после первого гола игроки гостей посылали одного из соперников, после чего пропустили трижды.

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