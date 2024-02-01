Ан-Наср без Роналду уничтожил Интер Майами

В четверг, 1 февраля, в рамках товарищеского матча Ан-Наср встречался с Интер Майами. Матч завершился победой саудитов со счетом 6:0.

В первом тайме команда Роналду, но без самого португальца, стала творить разгром друзей Месси, пока Лео сидел на скамейке запасных.

Аргентинец отдыхал, а его команда в это время доставала три раза мяч из сетки, и это лишь за 45 минут игры.

Во второй половине матча Месси все же вышел на поле, а до этого его Интер пропустил еще трижды. Встречу было не спасти.

В итоге, Лео провел менее десяти минут на поле, не отличившись результативными действиями, но местные фанаты были в восторге даже от этого.

Ан-Наср - Интер Майами 6:0

Голы: Отавиу, 3, Талиска, 10, 51 пенальти, 73, Ляпорт, 10, Маран, 68

Ожидаемые голы (xG): 3.76 - 1.30

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 12 - 3

Фолы: 16 - 15

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