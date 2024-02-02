iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лучший футболист в CS: Команда Де Хеа прошла квалификацию на легендарный турнир по Counter Strike

Бывший звездный вратарь стал талантливым менеджером.
Вчера, 22:27
Rebels / HLTV
Rebels / HLTV

Испанский голкипер Давид Де Хеа не так давно подписал в свой киберспортивный клуб Rebels Gameming (среди партнеров у него также бывшие партнеры Бруна Фернандеш и Хуан Мата) польский состав по дисциплине Counter Strike 2.

Эта команда еще до подписания соглашения с Де Хеа прошла польскую квалификацию на отборочный турнир в IEM Katowice 2024 - одно из крупнейших соревнований в этой дисциплине.

В первом матче отбора Rebels неожиданно переиграли звездную российскую команду Cloud9, но позже уступили турецкому коллективу Eternal Fire.

Последний шанс пройти в основную сетку IEM Katowice 2024 – матч против команды из Северной Америки М80. После уверенной победы на собственной карте (Nuke) поляки еще увереннее громили оппонента на Vertigo. Но в шаге от победы они отдавали три раунда, но все же дожали соперника.

Rebels - М80 2:0 (13:10, 13:7)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ПСЖ с трудом сдержал натиск Страсбура, но все же увез три очка ПСЖ с трудом сдержал натиск Страсбура, но все же увез три очка
Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом
Кубок Дэвиса: Украина без шансов проиграла в противостоянии с США Кубок Дэвиса: Украина без шансов проиграла в противостоянии с США
"Попал хорват": раскрыты детали того, как Фьюри получил жесткое рассечение "Попал хорват": раскрыты детали того, как Фьюри получил жесткое рассечение
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа00:01
ПСЖ с трудом сдержал натиск Страсбура, но все же увез три очка
Вчера, 23:30
Европа23:30
Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом
Теннис22:50
Кубок Дэвиса: Украина без шансов проиграла в противостоянии с США
Бокс22:40
"Попал хорват": раскрыты детали того, как Фьюри получил жесткое рассечение
Европа22:27
Лучший футболист в CS: Команда Де Хеа прошла квалификацию на легендарный турнир по Counter Strike
Футбол22:26
Глава ФИФА предложил определять цены футболистов посредством алгоритма
Бокс22:18
"Ты должен мне претендентский бой": Хргович сделал заявление о бое с Усиком
Бокс22:05
"Пацаны едут к тебе": Амосов изящно потроллил Фьюри из-за отмены боя с Усиком
Европа21:55
Кубок Азии: Иордания стала первым полуфиналистом, Южная Корея в эпичном матче выбила Австралию
Бокс21:42
"Бог послал тебе знак": Промоутер Усика дал Фьюри ценный совет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK