Лучший футболист в CS: Команда Де Хеа прошла квалификацию на легендарный турнир по Counter Strike

Испанский голкипер Давид Де Хеа не так давно подписал в свой киберспортивный клуб Rebels Gameming (среди партнеров у него также бывшие партнеры Бруна Фернандеш и Хуан Мата) польский состав по дисциплине Counter Strike 2.

Эта команда еще до подписания соглашения с Де Хеа прошла польскую квалификацию на отборочный турнир в IEM Katowice 2024 - одно из крупнейших соревнований в этой дисциплине.

В первом матче отбора Rebels неожиданно переиграли звездную российскую команду Cloud9, но позже уступили турецкому коллективу Eternal Fire.

Последний шанс пройти в основную сетку IEM Katowice 2024 – матч против команды из Северной Америки М80. После уверенной победы на собственной карте (Nuke) поляки еще увереннее громили оппонента на Vertigo. Но в шаге от победы они отдавали три раунда, но все же дожали соперника.

Rebels - М80 2:0 (13:10, 13:7)

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