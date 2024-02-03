iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клопп: Мы понимаем, что надо выигрывать все матчи, если хочешь быть рядом с Ман Сити

Немецкий специалист высказался об интенсивности чемпионской гонки в АПЛ
Сегодня, 16:12
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп, который проводит последний сезон в клубе, высказался о борьбе в чемпионате Англии за титул.

По словам немецкого специалиста, чтобы соревноваться с Манчестер Сити надо побеждать в каждом матче.

Читай также: Футболисты Ливерпуля до последнего не знали об уходе Клоппа - журналист

"За последние годы у нас появилось понимание, что лучше выигрывать все матчи, если хочешь быть рядом с Манчестер Сити, потому что они как раз это и делают. Вот и все. 

В этой лиге сейчас этап, когда Манчестер Сити доминирует. Они показывают невероятный футбол и, возможно, считают, что проводят не лучший сезон, но они там, где есть.

Мы проводим очень мощный сезон и сейчас опережаем главного конкурента на два пункта. А они проводят средний сезон и отстают от нас всего на два очка. Очень интересно. Такова ситуация, в которой мы находимся. Можно было бы обсудить это или не обсуждать, а просто принять ситуацию и постараться отыграть лучший сезон из возможных. Когда мы встретимся с ними, то захотим победить. В других играх мы не имеем к ним никакого отношения. В том то и дело.

Если Арсенал обыграет нас, то точно будет рядом. Если этого не произойдет, то задавайте вопросы им или другим людям, потому что я не знаю, что это будет означать. Впереди так много игр - ты будешь играть там, там и там. Можно проиграть все эти матчи, к сожалению. Можно также выиграть их, это круто. Но можно и проиграть, а еще потерять ключевых игроков в совершенно неподходящие моменты. Нам нужно справиться с этим", - заявил немецкий специалист.

Отметим, что завтра, 4 февраля, состоится матч между Ливерпулем и Арсеналом, который тоже является участником чемпионской гонки, имея на 5 очков меньше чем у мерсисайдцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп

Статьи по теме

Футболисты Ливерпуля до последнего не знали об уходе Клоппа - журналист Футболисты Ливерпуля до последнего не знали об уходе Клоппа - журналист
Гвардиола назвал претендентов на титул АПЛ Гвардиола назвал претендентов на титул АПЛ
Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ
"Двигаемся дальше": Усик впервые публично отреагировал на отмену боя с Фьюри "Двигаемся дальше": Усик впервые публично отреагировал на отмену боя с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Бокс17:40
"Двигаемся дальше": Усик впервые публично отреагировал на отмену боя с Фьюри
Европа17:37
Тоттенхэм установил клубный антирекорд
НБА17:37
Уэстбрук повторил рекорд ЛеБрона, набрав 25 тысяч очков за карьеру
Европа17:07
Валенсия с помощью гола Яремчука одолела абсолютного аутсайдера Ла Лиги
Европа16:53
Азар поделился мнением о периоде выступлений за Реал
Европа16:41
Тренер Жироны: Радуюсь, что трансферное окно закрылось и от нас никто не ушел
Европа16:34
Эвертон с Миколенко спасся от поражения в матче с Тоттенхэмом
НХЛ16:21
НХЛ отпустит игроков на Олимпийские игры
Европа16:14
Кубок Азии: Иран вырвал у Японии путевку в полуфинал, Катар сыграет с Узбекистаном
Европа16:12
Клопп: Мы понимаем, что надо выигрывать все матчи, если хочешь быть рядом с Ман Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK