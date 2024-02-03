Клопп: Мы понимаем, что надо выигрывать все матчи, если хочешь быть рядом с Ман Сити

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп, который проводит последний сезон в клубе, высказался о борьбе в чемпионате Англии за титул.

По словам немецкого специалиста, чтобы соревноваться с Манчестер Сити надо побеждать в каждом матче.

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"За последние годы у нас появилось понимание, что лучше выигрывать все матчи, если хочешь быть рядом с Манчестер Сити, потому что они как раз это и делают. Вот и все.

В этой лиге сейчас этап, когда Манчестер Сити доминирует. Они показывают невероятный футбол и, возможно, считают, что проводят не лучший сезон, но они там, где есть.

Мы проводим очень мощный сезон и сейчас опережаем главного конкурента на два пункта. А они проводят средний сезон и отстают от нас всего на два очка. Очень интересно. Такова ситуация, в которой мы находимся. Можно было бы обсудить это или не обсуждать, а просто принять ситуацию и постараться отыграть лучший сезон из возможных. Когда мы встретимся с ними, то захотим победить. В других играх мы не имеем к ним никакого отношения. В том то и дело.

Если Арсенал обыграет нас, то точно будет рядом. Если этого не произойдет, то задавайте вопросы им или другим людям, потому что я не знаю, что это будет означать. Впереди так много игр - ты будешь играть там, там и там. Можно проиграть все эти матчи, к сожалению. Можно также выиграть их, это круто. Но можно и проиграть, а еще потерять ключевых игроков в совершенно неподходящие моменты. Нам нужно справиться с этим", - заявил немецкий специалист.

Отметим, что завтра, 4 февраля, состоится матч между Ливерпулем и Арсеналом, который тоже является участником чемпионской гонки, имея на 5 очков меньше чем у мерсисайдцев.

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