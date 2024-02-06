Клуб Роналду намерен подписать защитника МЮ

Саудовский Ан-Наср планирует усилить линию защиты.

Как сообщает Daily Star, "всемирный клуб" хочет подписать Рафаэля Варана из Манчестер Юнайтед. Француз может достаться команде бесплатно, потому что его контракт с манкунианцами истекает летом.

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Коллектив Луиша Каштру готов платить центрбеку 50 миллионов евро в год. Срок потенциального соглашения Рафаэля и Ан-Насра пока неизвестен.

Отметим, что за саудовскую команду выступает экс-одноклубник Варана Криштиану Роналду. Португальский нападающий и французский защитник пересекались в Реале и уже упомянутом Манчестер Юнайтед

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