Клуб Бензема намерен летом подписать Салаха

Аль-Иттихад готов пойти за Мохамедом после завершения этого сезона.

Саудовская лига может пополниться Мохаммедом Салахом уже летом этого года.

Как сообщает The Athletic, Аль-Иттихад намерен вернуться за Салахом после завершения этого сезона. За египтянина могут предложить около 200 млн фунтов.

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Детали личного предложения для вингера Ливерпуля пока остаются неизвестными.

Отметим, что за Аль-Иттихад уже выступает бывший одноклубник Салаха Фабиньо, а также Нголо Канте и Карим Бензема.

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