Астон Вилла - Челси: обзор и результат матча Кубка Англии: обзор и результат матча

"Синие" великолепно проявили себя в этом матче.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Астон Вилла на своем поле приняла Челси.

Бирмингемцы считались фаворитами в этом матче, учитывая их более лучшую форму и статус хозяина, но не так случилось как думалось.

Коллектив Маурисио Почеттино уже на 11-й минуте матча повел в счете благодаря голу Конора Галлагера. Через 10 минут преимущество "синих" удвоилось после забитого мяча Николя Джексона.

После этого игра успокоилась, но после перерыва лондонцы смогли еще на один гол. Замечательным ударом со штрафного отличился Энцо Фернандес.

"Вилланы" на это смогли ответить лишь однажды. Уже в компенсированное время отличился Мусса Диаби.

Таким образом, Челси прошел в 1/8. Соперник столичного клуба станет известен позже.

Статистика матча Кубка Англии Астон Вилла - Челси

Астон Вилла - Челси 1:3

Голы: Диаби, 90+2 - Галлагер, 11, Джексон, 22, Фернандес, 53

xG: 0.95 - 1.15

Удары: 15 - 15

Удары в створ ворот: 5 - 8

Владение мячом: 48% - 52%

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