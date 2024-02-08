Реал может подписать бывшего голкипера Манчестер Юнайтед

Согласно Realmadrid exclusivo, бывший вратарь Манчестер Юнайтед Давид де Хеа может заключить контракт с Реалом.

Руководство мадридского клуба видит в 33-летнем испанце достойную замену Тибо Куртуа, который в настоящее время восстанавливается после травмы.

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Пока бельгиец вне игры, в воротах "сливочных" выступают Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага, но ни один из них не смог убедить Карло Анчелотти в том, что они способны решить проблему на позиции первого номера.

Напомним, Де Хеа находится в статусе свободного агента с лета прошлого года.

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