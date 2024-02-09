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Ливерпуль намерен побороться с Арсеналом за испанского хавбека

Мартин Зубименди попал в сферу интересов английских топ-клубов.
Сегодня, 11:29
Мартин Зубименди / Getty Images
Мартин Зубименди / Getty Images

Испанский полузащитник Мартин Зубименди может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Football Transfers, в гонку за хавбека Реал Сосьедада включился Ливерпуль. "Красные" готовы навязать борьбу за игрока лондонскому Арсеналу.

Зубименди может покинуть свою нынешнюю команду уже этим летом. Трансфер 25-летнего игрока может обойтись одному из английских топ-клубов в 60 млн евро.

Интересно, что Мартин является воспитанником Реал Сосьедада и один из сезонов в структуре клуба провел в дублирующем составе под руководством нынешнего тренера Байера Хаби Алонсо, который является главным кандидатом на замену Юргену Клоппу в Ливерпуле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Ливерпуль Реал Сосьедад Мартин Зубименди

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