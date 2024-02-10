Ливерпуль уверенно одолел Бернли на своем поле и вернул себе первое место
В субботу, 10 февраля, Ливерпуль принимал дома Бернли.
В первые 10 минут гости прижали мерсисайдцевк воротам и имели пару неплохих моментов. Однако спустя полчаса игры Ливерпуль открыл счет после углового, а спустя 15 минут Бернли ответил таким же голом.
Второй тайм начался с быстрого гола хозяев, Диас среагировал на навес и нанес удар без шансов для Траффорда. У Бернли было несколько шансов сравнять счет, но на 79-й минуте Нуньес установил окончательный счет.
Благодаря этой победе Ливерпуль снова вышел на первую строчку, а Бернли остается в зоне вылета.
Статистика матча Ливерпуль - Бернли чемпионата Англии
Ливерпуль - Бернли 3:1
Голы: Жота, 31, Диас, 52, Нуньес, 79 - О'Ши, 45
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 23 - 9
Удары в створ: 9 - 4
Фолы: 11 - 13
Атаки: 120 - 86
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