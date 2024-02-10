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Ливерпуль уверенно одолел Бернли на своем поле и вернул себе первое место

Команда Компани не смогла реализовать свои моменты.
Сегодня, 18:59
Ливерпуль - Бернли / Getty Images
Ливерпуль - Бернли / Getty Images

В субботу, 10 февраля, Ливерпуль принимал дома Бернли.

В первые 10 минут гости прижали мерсисайдцевк воротам и имели пару неплохих моментов. Однако спустя полчаса игры Ливерпуль открыл счет после углового, а спустя 15 минут Бернли ответил таким же голом.

Второй тайм начался с быстрого гола хозяев, Диас среагировал на навес и нанес удар без шансов для Траффорда. У Бернли было несколько шансов сравнять счет, но на 79-й минуте Нуньес установил окончательный счет. 

Благодаря этой победе Ливерпуль снова вышел на первую строчку, а Бернли остается в зоне вылета.

Статистика матча Ливерпуль - Бернли чемпионата Англии

Ливерпуль - Бернли 3:1 
Голы: Жота, 31, Диас, 52, Нуньес, 79 - О'Ши, 45

Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 23 - 9
Удары в створ: 9 - 4
Фолы: 11 - 13
Атаки: 120 - 86

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