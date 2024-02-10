Тоттенхэм на последних минутах вырвал победу у Брайтона

В субботу, 10 февраля, Тоттенхэм принимал дома Брайтон.

Уже на первой минуте Дэнни Уэлбек мог открывать счет, но Викарио успел среагировать в последний момент. Но вскоре Брайтон получил еще один шанс: ван де Вен снес соперника в собственной штрафной, а Гросс идеально исполнил одиннадцатиметровый.

"Шпоры" смогли отыграться лишь на 61-й минуте, и то лишь благодаря удаче. Мяч отлетел к Сарру, который наконец сумел вколотить его в ворота. Вскоре Фати должен был выводить Брайтон вперед, но мяч лишь слегка коснулся штанги.

А на 90+7 минуте главный козырь Тоттенхэма Сон Хын Мин сделал идеальную подачу в штрафную, Джонсону оставалось лишь аккуратно переправить мяч в ворота. При равной игре хозяева сумели лдучше распорядиться своими моментами.

Статистика матча Тоттенхэм - Брайтон чемпионата Англии

Тоттенхэм - Брайтон 2:1

Голы: Сарр, 61, Джонсон, 90+7 - Гросс (пенальти), 16

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 16 - 6

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 14 - 13

Атаки: 113 - 82

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