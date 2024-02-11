ПСЖ - Лилль 3:1: обзор матча и результат игры 10.02.2024

Во Франции по-прежнему нет равных команде Луиса Энрике, даже при отсутствии Килиана Мбаппе

В субботу, 10 февраля, в Париже на Парк де Пренс прошел матч 21-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и Лиллем.

Уже на стартовом отрезке поединка болельщики стали свидетелями сразу трех голов.

Первым результативным ударом отметился центрфорвард гостей Юсуф Языджи. Однако в роли лидера Лилль пробыл всего несколько минут, после чего Гонсалу Рамуш восстановил паритет.

А вскоре парижане были уже впереди, и помог этому автогол в исполнении Александру. За десять минут до конца игры Рандаль Коло Муани установил окончательный счет. Примечательно, что Килиан Мбаппе провел весь матч на скамейке запасных.

ПСЖ увеличил свой отрыв от Ниццы, которая идет второй, до одиннадцати очков. При этом она не сыграла свой матч 21-го тура.

Лилль в свою очередь продолжает занимать четвертую строчку, имея в активе 35 баллов. Однако по итогам тура его может обойти Монако, у которого столько же очков.

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Статистика матча ПСЖ - Лилль 21-го тура Лиги 1

ПСЖ - Лилль 3:1

Голы: Рамуш, 10, Александру, 17, Коло Муани, 80 - Языджи, 6.

Ожидаемые голы (xG): 2,71 - 1,27

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 8 - 3

Фолы: 12 - 10

ПСЖ: Навас - Мукиеле, Перейра, Беральдо, Эрнандес (Хакими, 71) - Дембеле (Барколя, 62), Угарте, Руис (Витинья, 62), Асенсио - Коло Муани, Рамуш (Заир-Эмри, 74).

Лилль: Шевалье - Сантос, Йоро, Александру, Исмаили - Бенталеб, Андре (Дэвид, 67), Жегрова (Уна, 67), Гомес, Гудмундссон (Кабелла, 67) - Языджи (Харальдссон, 81).

Предупреждения: Угарте, Мукиеле - Андре, Исмаили, Александру.

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