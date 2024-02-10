Реал - Жирона 4:0: обзор матча и результат игры 10.02.2024

Второй раз за сезон каталонцы ничего не смогли противопоставить "королевскому клубу".

В субботу, 10 февраля, в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги встретились два лидера - Жирона приехала в гости к Реалу.

Концентрация украинцев на поле была максимальной: Андрей Лунин появился в воротах "сливочных", а Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на своих позициях в стартовом составе каталонского коллектива.

Матч сложился таким образом, что общая картина повторила то, что все видели в матче первого круга. А тогда Жирона была уничтожена Реалом. Это же произошло и в этот раз.

Все началось уже на самых первых минутах, когда Винисиус Жуниор в лучших традициях Евгения Коноплянки сместился с фланга в центр и пробил в дальний угол.

Источник: Getty Images

Ближе к концу первого тайма Джуд Беллингем отметился очередным голом. Винисиус запустил длинную передачу вперед на англичанина, который обыграл вратаря и отправил мяч в практически пустые ворота (защитник пытался в подкате отразить удар).

А на старте второй половины хавбек оформил дубль: Винисиус легко разобрался с Яном Коуту, ворвался в штрафную и пробил. С этим ударом Пауло Гассанига справился, но первым на добивании оказался Беллингем.

Источник: Getty Images

Однако спустя всего пару минут Карло Анчелотти пришлось менять Джуда - дало о себе знать повреждение, которое он получил еще до своего первого гола.

Вскоре после замены Реал четвертый раз огорчил фанатов Жироны - и снова отличился Винисиус. Бразилец отобрал мяч в центре поля у все того же Коуту, Родриго подобрал мяч, пробежал вперед и пробил с линии штрафной в дальний угол.

Источник: Getty Images

После такого быстрого двойного удара подопечные Мичела не оправились: за все 90 минут они нанесли всего пять ударов по воротам Лунина, однако потревожить украинского голкипера они не сумели ни разу.

В самом конце встречи Хоселу мог увеличить счет, однако испанец не смог реализовать пенальти, попав в штангу.

Реал второй раз за сезон уничтожил Жирону, указав на то, кого стоит считать главным претендентом на чемпионство. После этой победы "бланкос" опережают каталонцев на пять очков.

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Статистика матча Реал - Жирона 24-го тура Ла Лиги

Реал - Жирона 4:0

Голы: Винисиус, 6, Беллингем, 35, 54, Родриго, 61.

На 90-й минуте Хоселу (Реал) не реализовал пенальти (штанга).

Ожидаемые голы (xG): 2,96 - 0,11

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 16 - 5

Удары в створ: 6 - 0

Фолы: 9 - 12

Реал: Лунин - Васкес, Чуамени, Карвахаль, Менди (Ф. Гарсия, 77) - Вальверде, Камавинга, Кроос (Модрич, 70), Беллингем (Диас, 57) - Родриго (Хоселу, 70), Винисиус (Гюлер, 77).

Жирона: Гассанига - Коуту, Э. Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес - Мартин (Ромеро, 70), А. Гарсия, Цыганков (Валери, 70), Порту (Торре, 46), Савио - Довбик (Стуани, 70).

Предупреждения: Менди - Хуанпе, Коуту.

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