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Беллингем травмировался в матче с Жироной

Очень досадная потеря для Мадрида.
Сегодня, 20:58
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

В субботу, 10 февраля мадридский Реал принимает дома Жирону.

На 57-й минуте поле был вынужден покинуть один из главных героев матча Джуд Беллингем. 

Немного ранее англичанину понадобилась медицинская помощь, однако казалось, что он может продолжать матч.

Джуд и продолжил и забил второй свой гол в ворота Жироны, но по итогу был вынужден попросить замену.

На момент написания новости "сливочные" громят Жирону со счетом 4:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джуд беллингем

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