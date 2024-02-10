Беллингем травмировался в матче с Жироной
Очень досадная потеря для Мадрида.
В субботу, 10 февраля мадридский Реал принимает дома Жирону.
На 57-й минуте поле был вынужден покинуть один из главных героев матча Джуд Беллингем.
Немного ранее англичанину понадобилась медицинская помощь, однако казалось, что он может продолжать матч.
Джуд и продолжил и забил второй свой гол в ворота Жироны, но по итогу был вынужден попросить замену.
На момент написания новости "сливочные" громят Жирону со счетом 4:0.
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