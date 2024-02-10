Рома - Интер 2:4: обзор матча и результат игры 10.02.2024

В субботу, 10 февраля, в Риме на Стадио Олимпико состоялся центральный матч 24-го тура итальянской Серии А - Рома принимала Интер.

"Нерадзурри" подходили к этой встрече с 8-матчевой беспроигрышной серией. "Джаллоросси" в свою очередь выиграли все три поединка под руководством Даниеле Де Росси. И одна из этих серий прервалась.

На 17-й минуте Ромелу Лукаку неудачно выбил головой мяч после подачи с углового. Этим "ассистом" воспользовался Франческо Ачерби, который ударом головой в касание поразил дальний угол ворот Руи Патрисиу.

Спустя всего десять минут хозяева поля отыгрались. Лоренцо Пеллегрини подал штрафной, а Джанлука Манчини так же, как и Ачерби, а именно головой замкнул передачу своего капитана.

Источник: Getty Images

А ближе к перерыву "волки" и вовсе вышли вперед, когда Стефан Эль-Шаарави ворвался в штрафную гостей и неожиданно для вратаря пробил в верхний ближний угол. Мяч рикошетом от двух штанг оказался в сетке.

Однако уже на старте второй половины подопечные Симоне Индзаги не только отыгрались, но и вернули себе лидерство.

Сначала Маркус Тюрам ударом в касание замкнул передачу Маттео Дармиана, а затем то же самое с передачей Генриха Мхитаряна сделал Анхелиньо, но с одним нюансом - он отправил мяч в свои ворота.

За оставшиеся полчаса игры команды создали не так много моментов (можно разве что отметить удар Бенжамена Павара в штангу сразу после третьего гола), но еще один раз счет все же изменился.

Уже в добавленное время Марко Арнаутович выдал длинную передачу в штрафную, где каким-то чудом оказался Алессандро Бастони, который как настоящий форвард умело пробил в одно касание, к чему Патрисиу не был готов.

Источник: Getty Images

В итоге Интер завоевал победу, благодаря которой он не просто продолжает лидировать, а еще и увеличил отрыв от Ювентуса до семи очков. Рома пока что остается пятой, однако она сыграла на матч больше, чем Лацио, и на два, чем Болонья, которые могут обойти команду Де Росси.

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Статистика матча Рома - Интер 24-го тура Серии А

Рома - Интер 2:4

Голы: Манчини, 28, Эль-Шаарави, 44 - Ачерби, 17, Тюрам, 49, Анхелиньо, 56 (аг), Бастони, 90+3.

Ожидаемые голы (xG): 0,82 - 0,94

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 8 - 10

Удары в створ: 3 - 6

Фолы: 9 - 14

Рома: Патрисиу - Карсдорп, Манчини, Хейсен, Анхелиньо (Спинаццола, 61) - Кристанте (Бове, 61), Паредес, Пеллегрини (Бальданци, 76) - Дибала (Азмун, 87), Лукаку, Эль-Шаарави (Залевски, 76).

Интер: Зоммер - Павар, Ачерби (Де Врей, 63), Бастони - Дармиан (Думфрис, 75), Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко (Аугусто, 75) - Тюрам (Санчес, 87), Мартинес (Арнаутович, 75).

Предупреждения: Манчини, Хейсен.

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