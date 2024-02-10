iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома - Интер 2:4: обзор матча и результат игры 10.02.2024

Даниеле Де Росси потерпел первое поражение во главе "джаллоросси".
Сегодня, 21:10
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

В субботу, 10 февраля, в Риме на Стадио Олимпико состоялся центральный матч 24-го тура итальянской Серии А - Рома принимала Интер.

"Нерадзурри" подходили к этой встрече с 8-матчевой беспроигрышной серией. "Джаллоросси" в свою очередь выиграли все три поединка под руководством Даниеле Де Росси. И одна из этих серий прервалась.

На 17-й минуте Ромелу Лукаку неудачно выбил головой мяч после подачи с углового. Этим "ассистом" воспользовался Франческо Ачерби, который ударом головой в касание поразил дальний угол ворот Руи Патрисиу.

Спустя всего десять минут хозяева поля отыгрались. Лоренцо Пеллегрини подал штрафной, а Джанлука Манчини так же, как и Ачерби, а именно головой замкнул передачу своего капитана.

Источник: Getty Images

А ближе к перерыву "волки" и вовсе вышли вперед, когда Стефан Эль-Шаарави ворвался в штрафную гостей и неожиданно для вратаря пробил в верхний ближний угол. Мяч рикошетом от двух штанг оказался в сетке.

Однако уже на старте второй половины подопечные Симоне Индзаги не только отыгрались, но и вернули себе лидерство.

Сначала Маркус Тюрам ударом в касание замкнул передачу Маттео Дармиана, а затем то же самое с передачей Генриха Мхитаряна сделал Анхелиньо, но с одним нюансом - он отправил мяч в свои ворота.

За оставшиеся полчаса игры команды создали не так много моментов (можно разве что отметить удар Бенжамена Павара в штангу сразу после третьего гола), но еще один раз счет все же изменился.

Уже в добавленное время Марко Арнаутович выдал длинную передачу в штрафную, где каким-то чудом оказался Алессандро Бастони, который как настоящий форвард умело пробил в одно касание, к чему Патрисиу не был готов.

Источник: Getty Images

В итоге Интер завоевал победу, благодаря которой он не просто продолжает лидировать, а еще и увеличил отрыв от Ювентуса до семи очков. Рома пока что остается пятой, однако она сыграла на матч больше, чем Лацио, и на два, чем Болонья, которые могут обойти команду Де Росси.

Читай также: Катар - победитель Кубка Азии-2023

Статистика матча Рома - Интер 24-го тура Серии А

Рома - Интер 2:4
Голы: Манчини, 28, Эль-Шаарави, 44 - Ачерби, 17, Тюрам, 49, Анхелиньо, 56 (аг), Бастони, 90+3.

Ожидаемые голы (xG): 0,82 - 0,94
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 8 - 10
Удары в створ: 3 - 6
Фолы: 9 - 14

Рома: Патрисиу - Карсдорп, Манчини, Хейсен, Анхелиньо (Спинаццола, 61) - Кристанте (Бове, 61), Паредес, Пеллегрини (Бальданци, 76) - Дибала (Азмун, 87), Лукаку, Эль-Шаарави (Залевски, 76).

Интер: Зоммер - Павар, Ачерби (Де Врей, 63), Бастони - Дармиан (Думфрис, 75), Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко (Аугусто, 75) - Тюрам (Санчес, 87), Мартинес (Арнаутович, 75).

Предупреждения: Манчини, Хейсен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома интер Серия А

Статьи по теме

Суверенный фонд Саудовской Аравии собирается приобрести Рому Суверенный фонд Саудовской Аравии собирается приобрести Рому
Черно-белый контраст: Милан представил четвертый комплект формы в двух вариантах Черно-белый контраст: Милан представил четвертый комплект формы в двух вариантах
Директор Интера подтвердил работу над трансферами игроков Порту и Наполи Директор Интера подтвердил работу над трансферами игроков Порту и Наполи
Интер и Ньюкасл интересуются турецким вундеркиндом Интер и Ньюкасл интересуются турецким вундеркиндом
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: состоялся мужской спринт чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа21:36
Байер сделал серьезную заявку на чемпионство, обыграв Баварию
Киберспорт21:17
IEM Katowice 2024: онлайн-трансляция матча Spirit - Falcons
Европа21:10
Интер на выезде добыл сложную волевую победу над Ромой
Европа20:58
Беллингем травмировался в матче с Жироной
Европа20:43
Форвард Лацио отметился 200-м голом в рамках Серии А
Биатлон20:13
Чемпионат мира по биатлону-2024: в Нове Место прошла спринтерская гонка у мужчин
Биатлон20:12
Биатлон-2023/2024: состоялся мужской спринт чемпионата мира
20:10
Юлиан Бойко вышел в полуфинал чемпионата мира
Биатлон20:06
Пидручный остановился в шаге от ТОП-20 спринта чемпионата мира, который выиграл Легрейд
Европа20:05
Забарный - один из лучших игроков Борнмута в матче против Фулхэма
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK