Легендарный вратарь признался, что в юности просто купил себе диплом

Буффон до сих пор об этом жалеет.

Джанлуиджи Буффона рассказал, каким своим поступком он не гордится.

Итальянский голкипер признался, что в 18 лет просто купил себе аттестат о среднем образовании. Сейчас ему стыдно об этом вспоминать.

"Я совершил много ошибок, особенно когда был молод. Меньше всего я горжусь тем, что купил аттестат.

Сейчас я бы не стал этого делать, потому что есть в этом что-то некорректное, будто я срезал путь, а я никогда не был сторонником этого.

Мне нравится думать, что мое несовершенство дает другим представление о человечности и делает меня ближе к людям", – цитирует Буффона La Repubblica.

Ранее также сообщалось, что аутсайдер Серии А уволил Филиппо Индзаги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!