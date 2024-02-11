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Легендарный вратарь признался, что в юности просто купил себе диплом

Буффон до сих пор об этом жалеет.
Сегодня, 15:47
Джанлуиджи Буффон / Getty Images
Джанлуиджи Буффон / Getty Images

Джанлуиджи Буффона рассказал, каким своим поступком он не гордится.

Итальянский голкипер признался, что в 18 лет просто купил себе аттестат о среднем образовании. Сейчас ему стыдно об этом вспоминать.

"Я совершил много ошибок, особенно когда был молод. Меньше всего я горжусь тем, что купил аттестат.

Сейчас я бы не стал этого делать, потому что есть в этом что-то некорректное, будто я срезал путь, а я никогда не был сторонником этого.

Мне нравится думать, что мое несовершенство дает другим представление о человечности и делает меня ближе к людям", – цитирует Буффона La Repubblica.

Ранее также сообщалось, что аутсайдер Серии А уволил Филиппо Индзаги.

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