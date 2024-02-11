Артета оценил крупную победу Арсенала на Вест Хэмом

Главный тренер Арсенала Микель Артета оценил победу своей команды над Вест Хэмом (6:0).

"Я невероятно доволен тем, как мы выступили, тем, как мы играли. Такой крупный счет на стадионе, на котором так тяжело играть, многое говорит о качестве игры.

Здорово творить историю клуба, особенно таким образом. Мы в хорошей форме, и нужно поддерживать ее. Команда с самого начала игры действовала остро. Нам нужно было исправляться после двух последних матчей против Вест Хэма, и для парней это послужило хорошей мотивацией".

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"То, что Сака делал в последние 2-3 сезона, поражает. Его отношение к делу, его мастерство, то, что он демонстрирует еженедельно... Сложно найти аналоги. Вот почему он настолько важен для нас", – сказал испанец в интервью Sky Sports.

Напомним, после 24-х туров Арсенал занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 балла.

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