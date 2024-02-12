Барселона - Гранада: огляд та результат матча чемпіонату Іспанії
В рамках 23-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле встретилась с Гранадой.
Матч должен был стать легкой прогулкой для каталонцев и предпосылки для этого появились уже на 14-й минуте матча после того, как счет открыл Ламин Ямаль.
Однако, еще до перерыва аутсайдер Ла Лиги сумел сравнять счет. Сделал это Рубен Санчес на 43-й минуте первого тайма.
Во втором тайме у "сине-гранатовых" уже начались проблемы, ведь на 60-й минуте арендованный у Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри вывел вперед Гранаду и их лидерство не длилось долго, потому что Левандовски восстановил паритет через 3 минуты, но и так счет на табло не задержался ведь на 66-й Гранада снова вышла вперед.
Каталонцы были близки к позорному поражению, но их спас тот, кто открыл счет матча, уже упомянутый Ламин Ямаль.
Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Гранада
Барселона - Гранада 3:3
Голы: Ямаль, 14, 81, Левандовски, 63 - Санчес, 43, Пельистри, 60, Микель, 66
xG: 2.04 - 1.40
Удары: 10 - 11
Удары в створ ворот: 5 - 5
Владение мячом: 65% - 35%
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