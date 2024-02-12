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Барселона - Гранада: огляд та результат матча чемпіонату Іспанії

Каталонці розписали мирову з аутсайдером Ла Ліги.
Сегодня, 00:05
Getty Images
Getty Images

В рамках 23-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле встретилась с Гранадой.

Матч должен был стать легкой прогулкой для каталонцев и предпосылки для этого появились уже на 14-й минуте матча после того, как счет открыл Ламин Ямаль.

Однако, еще до перерыва аутсайдер Ла Лиги сумел сравнять счет. Сделал это Рубен Санчес на 43-й минуте первого тайма.

Во втором тайме у "сине-гранатовых" уже начались проблемы, ведь на 60-й минуте арендованный у Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри вывел вперед Гранаду и их лидерство не длилось долго, потому что Левандовски восстановил паритет через 3 минуты, но и так счет на табло не задержался ведь на 66-й Гранада снова вышла вперед.

Каталонцы были близки к позорному поражению, но их спас тот, кто открыл счет матча, уже упомянутый Ламин Ямаль.

Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Гранада

Барселона - Гранада 3:3

Голы: Ямаль, 14, 81, Левандовски, 63 - Санчес, 43, Пельистри, 60, Микель, 66

xG: 2.04 - 1.40
Удары: 10 - 11
Удары в створ ворот: 5 - 5
Владение мячом: 65% - 35%

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