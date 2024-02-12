Один из лидеров Наполи прошел медосмотр для перехода в Интер

Форвард Порту так же близок к смене клуба.

Интер завершает подписание Мехди Тареми и Петра Зелиньски. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Нерадзурри" намерены провести медицинский осмотр с нападающим Порту, согласовавшим условия контракта еще месяц назад.

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Также уже известно, что полузащитник Наполи успешно прошел медицинское обследование.

Тареми и Зелиньски присоединятся к Интеру летом в качестве свободных агенты. Детали их контрактов пока неизвестны.

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