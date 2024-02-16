Эгиналдо - среди претендентов на лучший гол недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА определилась с претендентами на лучший гол недели в Лиге Европы.

Среди претендентов нашлось место Эгиналду, который сравнял счет в матче между Шахтером и Марселем.

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Вингер донецкого клуба поборется за награду с Мауро Икарди из Галатасарая, Рафаэлем Леау из Милана и Анхело Пресиадо из Спарты.

Проголосовать за лучший гол по вашему мнению можно по ссылке.

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