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Футбол

Эгиналдо - среди претендентов на лучший гол недели в Лиге Европы

Бразилец поборется за награду.
Сегодня, 09:40
Эгиналду / Getty Images
Эгиналду / Getty Images

Пресс-служба УЕФА определилась с претендентами на лучший гол недели в Лиге Европы.

Среди претендентов нашлось место Эгиналду, который сравнял счет в матче между Шахтером и Марселем.

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Вингер донецкого клуба поборется за награду с Мауро Икарди из Галатасарая, Рафаэлем Леау из Милана и Анхело Пресиадо из Спарты.

Проголосовать за лучший гол по вашему мнению можно по ссылке.

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