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В Бенфике определились с судьбой Ди Марии

Звездный аргентинец может остаться в стане "орлов".
Сегодня, 16:50
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images

В Бенфике определились с судьбой вингера Анхеля Ди Марии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Контракт 36-летнего аргентинца истекает в июне этого года, однако в соглашении с игроком прописан пункт о пролонгации еще на год. "Орлы" намерены им воспользоваться.

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Напомним, Ди Мария перебрался прошлым летом в Бенфику на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету хавбека семь голов и шесть ассистов в 18-ти матчах чемпионата Португалии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Анхель Ди Мария

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