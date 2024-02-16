В Бенфике определились с судьбой Ди Марии

Звездный аргентинец может остаться в стане "орлов".

В Бенфике определились с судьбой вингера Анхеля Ди Марии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Контракт 36-летнего аргентинца истекает в июне этого года, однако в соглашении с игроком прописан пункт о пролонгации еще на год. "Орлы" намерены им воспользоваться.

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Напомним, Ди Мария перебрался прошлым летом в Бенфику на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету хавбека семь голов и шесть ассистов в 18-ти матчах чемпионата Португалии.

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