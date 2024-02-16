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Мбаппе сообщил игрокам ПСЖ о своем уходе

Француз находится в шаге от смены команды.
Сегодня, 20:20
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе объявил своим партнерам по команде о решении покинуть клуб летом на правах свободного агента.

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс сообщает, что француз объявил о своем решении во время утренней тренировки.

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Футболист не назвал конкретного клуба, к которому собирается присоединиться, а лишь подтвердил свой уход.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и семью результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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