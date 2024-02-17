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Клопп высказался о возможном подписании Мбаппе

Немецкий специалист не сильно верит в такой исход событий.
Сегодня, 15:22
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп оценил возможное подписание форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Я понятия не имею. Очевидно, я в этом не участвую, но могу сказать вам, что я буду удивлен, если Мбаппе подпишут".

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"Это будет сложно для большинства топ-клубов, которые я знаю – из-за его заработной платы и подписного бонуса", – сказал немецкий специалист в интервью The Guardian.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и семью результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Килиан Мбаппе

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