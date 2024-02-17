Мбаппе подписал предварительный контракт со своим новым клубом - источник

Французский нападающий определился, где продолжит карьеру после ухода из ПСЖ.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе определился со своим будущим и подписал предварительный контракт с мадридским Реалом.

Об этом сообщает испанский журналист Рамон Альварес де Мон.

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"Утверждаю: Килиан Мбаппе подписал контракт с Реалом. Это уже завершенное дело. Назад пути нет", - написал он в сети X.

Напомним, что действующий контракт форварда с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона. Он уже сейчас может заключать предварительное соглашение с другим клубом.

В текущем сезоне Мбаппе записал на свой счет 31 гол и семь результативных передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе попросил ПСЖ не мешать ему спокойно уйти.

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