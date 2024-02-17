iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе подписал предварительный контракт со своим новым клубом - источник

Французский нападающий определился, где продолжит карьеру после ухода из ПСЖ.
Сегодня, 12:35
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе определился со своим будущим и подписал предварительный контракт с мадридским Реалом.

Об этом сообщает испанский журналист Рамон Альварес де Мон.

Читай также: Мбаппе сообщил игрокам ПСЖ о своем уходе

"Утверждаю: Килиан Мбаппе подписал контракт с Реалом. Это уже завершенное дело. Назад пути нет", - написал он в сети X.

Напомним, что действующий контракт форварда с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона. Он уже сейчас может заключать предварительное соглашение с другим клубом.

В текущем сезоне Мбаппе записал на свой счет 31 гол и семь результативных передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе попросил ПСЖ не мешать ему спокойно уйти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Клопп высказался о возможном подписании Мбаппе Клопп высказался о возможном подписании Мбаппе
Один из величайших бойцов MMA обвинил Мбаппе в своем отказе от любимого дела Один из величайших бойцов MMA обвинил Мбаппе в своем отказе от любимого дела
Реал планирует осуществить трансферную бомбу в 2025 году Реал планирует осуществить трансферную бомбу в 2025 году
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира проходят мужская и женская эстафеты
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина16:53
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина16:47
Динамо добыло уверенную победу над Шерифом
Биатлон16:40
Чемпионат мира по биатлону-2024: Франция выиграла женскую эстафету, Украина заняла пятое место
Биатлон16:35
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира проходят мужская и женская эстафеты
Европа16:30
Ливерпуль без проблем обыграл Брентфорд Ярмолюка
Биатлон16:08
Украина финишировала в топ-5 женской эстафеты на чемпионате мира
16:00
Экстра-лига по футзалу: Энергия уничтожила Рятувальник, Сокол уступил Кардиналу
ММА15:51
Макгрегор сделал прогноз на бой Волкановски - Топурия
Бокс15:46
"Сделает громкое заявление": Промоутер Джошуа поделился ожиданиями от боя с Нганну
Европа15:22
Клопп высказался о возможном подписании Мбаппе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK