Анчелотти – о переходе Мбаппе в Реал: Для нас это не тема дня

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о возможном подписании форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Разве похоже, что я сегодня взволнован? Нет. Так будет и на следующих пресс-конференциях.

Я вижу и слышу, что произошло. Я понимаю, что для вас это тема дня, но для нас тема дня – завтрашняя игра. Мы должны хорошо закончить этот сезон. Мы обсудили игру, я посмотрел видео, и мы постарались подготовиться к ней как можно лучше. Это жизненно важная игра для нашего сезона. Я хотел бы хорошо завершить этот сезон и попытаться выиграть трофеи".

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"У нас еще много времени, чтобы подумать о следующем сезоне", – сказал итальянец в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, этим летом у Мбаппе заканчивается контракт с ПСЖ. Футболист склоняется к смене команды.

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