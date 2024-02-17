Анчелотти хочет удержать в Реале одного из основных защитников

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высоко ценит качества Ферлана Менди и не желает отпускать его из клуба.

Возможный переход Альфонсо Дэвиса из Баварии ставит под угрозу будущее защитника, но пока не было никаких переговоров о его дальнейшей судьбе. Клуб уверен, что может получить значительную сумму за Менди.

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Однако в настоящее время вопрос о продлении контракта Менди не стоит на первом плане. Реал сосредоточен на своих выступлениях в чемпионатах и готовится к сложным переговорам с другими игроками.

Клуб также хочет оценить ситуацию на трансферном рынке и выяснить, как развивается ситуация с Дэвисом.

Тем не менее, Анчелотти высоко оценивает Менди и его оборонительные способности, особенно в игре один на один, и хотел бы сохранить игрока в команде даже при приходе Дэвиса.

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