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Гол Роналду помог Ан-Насру одолеть Аль-Фатех

Клуб португальца продолжает борьбу за чемпионство.
Сегодня, 21:10
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В субботу, 17 февраля, в рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср принимал Аль-Фатех. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

На 17-й минуте игры форвард Криштиану Роналду вывел свою команду вперед, однако в середине тайма гости все же смогли возобновить паритет.

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Во второй половине игры Отавиу своим точным ударом возобновил лидерство своей команды, а как оказалось позднее, этот забитый мяч стал победным.

Таким образом, после 20-ти туров местного чемпионата Ан-Наср занимает вторую строчку, набрав 49 баллов.

Статистика матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср - Аль-Фатех

Ан-Наср - Аль-Фатех 2:1
Голы: Роналду, 17, Отавиу, 72 - Аль-Нажди, 29

Ожидаемые голы (XG): 2.43 - 1.29
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 29 - 18
Удары в створ: 9 - 6
Фолы: 11 - 15

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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