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Иранская газета "подравняла" формы подруге Роналду

Джорджина Родригес осталась недовольна такими изменениям.
Сегодня, 12:39
Джорджина Родригес / Getty Images
Джорджина Родригес / Getty Images

Иранская газета "подровняла" формы Джорджины Родригес, чтобы та больше соответствовала требованиям режима в стране.

Криштиану Роналду выложил снимок с празднования своего 39-го дня рождения. О чем решила написать некая иранская газета.

Однако авторы обработали семейный снимок Роналду, удалив пышные формы его подруги.

Источник: Daily Mail

Источник, близкий к семье португальца, сообщил, что Джорджина была расстроена, узнав о случившемся, ведь она много работает над собой и гордиться своим телом.

Интересно, что случившееся не осталось без внимания в Сети. Многие авторитетные личности заявила о неуважении со стороны Ирана к женщинам.

Ранее также сообщалось, что легенда Реала также может перебраться на Ближний Восток.

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