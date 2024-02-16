Иранская газета "подравняла" формы подруге Роналду
Иранская газета "подровняла" формы Джорджины Родригес, чтобы та больше соответствовала требованиям режима в стране.
Криштиану Роналду выложил снимок с празднования своего 39-го дня рождения. О чем решила написать некая иранская газета.
Однако авторы обработали семейный снимок Роналду, удалив пышные формы его подруги.
Источник, близкий к семье португальца, сообщил, что Джорджина была расстроена, узнав о случившемся, ведь она много работает над собой и гордиться своим телом.
Интересно, что случившееся не осталось без внимания в Сети. Многие авторитетные личности заявила о неуважении со стороны Ирана к женщинам.
Ранее также сообщалось, что легенда Реала также может перебраться на Ближний Восток.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!