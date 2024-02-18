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Монца - Милан: результат матча

Команды выдали безумный финал.
Вчера, 23:56
Монца - Милан / Getty Images
Монца - Милан / Getty Images

В воскресенье, 18 февраля, Монца принимала дома Милан.

В первые 10 минут команды разменялись класными моментами, но в целом контроль над матчем получили гости. Первый тайм прошел больше в борьбе, без опасных моментов, но в самом конце Монца получила право на пенальти и сполна им воспользовалась. А уже в коменсированное время Дани Мота удвоил преимущество хозяев.

Во втором тайме Милан сделал плохую ситуацию катастрофической, Лука Йович получил прямую красную за грубый фол. Однако уже спустя 10 минут "россонери" отыграли один мяч, постарался Жиру. А на 88-й минуте Пулишич сравнял счет, неверотяное спасение, но удача была на стороне Монцы.

Едва команда развела мяч Бондо решил пальнуть со средней дистанции и попал точно в девятку. У Меньяна не было ни единого шанса спасти команду. После этого Милан совсем расклеился и снова в коменсированное время получил еще и четвертый мяч.

Статистика матча чемпионата Италии Монца - Милан

Монца - Милан 4:2
Голы: Пессина (пенальти), 45, Мота, 45+6, Бондо, 90, Коломбо, 90+5 - Жиру, 56, Пулишич, 88

xG: 1.65 - 1.28
Удары: 12 - 17
Удары в створ ворот: 6 - 6
Владение мячом: 49% - 51%

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