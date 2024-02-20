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Атлетик - Жирона 3:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 19.02.2024

К сожалению, украинец не смог спасти свою команду от поражения.
Сегодня, 00:51
Виктор Цыганков и Юри Берчиче / Getty Images
Виктор Цыганков и Юри Берчиче / Getty Images

В понедельник, 19 февраля, в Бильбао на Сан-Мамес прошел матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись Атлетик и Жирона.

Уже на второй минуте хозяева поля вышли вперед за счет гола Алекса Беренгера. На старте второй половины гости сумели отыграться, благодаря Виктору Цыганкову.

Однако в следующие десять минут каталонцы пропустили дважды от все того же Беренгера и Иньяки Уильямса.

За 15 минут до конца встречи Эрик Гарсия сократил отставание до минимума, однако это было все, что смогла сделать Жирона в этой игре.

Вашему вниманию видео всех голов матча Атлетик - Жирона в двадцать пятом туре Ла Лиги:

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Атлетик - Жирона 3:2
Голы: Беренгер, 2, 56, И. Уильямс, 60 - Цыганков, 49, Гарсия, 75

Ожидаемые голы (XG): 1.93-2.02
Владение мячом: 30%-70%
Удары: 14-12
Удары в створ: 7-6
Фолы: 16-13

Атлетик: Симон - Лекуэ (де Маркос, 31), Альварес (Паредес, 86), Вивиан, Берчиче - Прадос (Весга, 86), де Галаррета, И. Уильямс, Гомес (Сансет, 74), Беренгер - Гурусета (Н. Уильямс, 74).

Жирона: Гассанига - Мартинес (Валери, 74), Э. Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес - Эррера (Ромеро, 89), А. Гарсия, Цыганков (Стуани, 89), Мартин (Порту, 74), Савио - Довбик.

Предупреждения: Лекуэ - Карлос.

Источник: MEGOGO

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Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона
Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона

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