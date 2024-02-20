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Эвертон - Кристал Пэлас 1:1: обзор матча и результат игры 19.02.2024

Оливер Гласнер наблюдал с трибун за тем, как его новая команда в конце матча упустила победный результат.
Сегодня, 00:03
Джордан Айю и Виталий Миколенко / Getty Images
Джордан Айю и Виталий Миколенко / Getty Images

В понедельник, 19 февраля, в Ливерпуле на Гудисон Парк программу 25-го тура АПЛ закрывали Эвертон и Кристал Пэлас.

Гости начинали эту игру без Роя Ходжсона, который не только остается в больнице, а еще и лишился должности главного тренера. Его место после этого поединка займет Оливер Гласнер.

В первом тайме команды не создали много моментов, да и на гол они никак не наиграли, а потому на перерыв они уходили при нулях на табло.

Ситуация изменилась в лучшую сторону по ходу второго тайма.

На 66-й минуте Джордан Айю получил мяч практически на углу штрафной "ирисок" и пробил в дальний угол. Виталий Миколенко попытался заблокировать удар, однако это не спасло его команду от пропущенного гола.

Источник: Getty Images

Но хозяева поля не позволили Кристал Пэлас выиграть без главного тренера на скамейке запасных.

За шесть минут до конца основного времени Дуайт МакНил навесил с углового, а Амаду Онана выиграл верховую борьбу и головой замкнул подачу - Сэм Джонстон, выйдя из ворот, не сумел кулаком попасть по мячу.

Уже в добавленное время команда Шона Дайча могла вырвать победу, но Бету не сумел как следует пробить головой после навеса Миколенко.

В итоге команды расписали ничью 1:1, набрав по одному баллу. Эвертон с 20-ю очками поднялся из зоны вылета на 17-е место, а Кристал Пэлас вышел на 15-ю строчку таблицы АПЛ, имея 25 очков.

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Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас 25-го тура АПЛ

Эвертон - Кристал Пэлас 1:1
Голы: Онана, 84 - Айю, 66.

Ожидаемые голы (xG): 1,49 - 0,53
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 19 - 10
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 9 - 12

Эвертон: Пикфорд - Годфри, Тарковски, Брентвейт, Миколенко - Янг (Харрисон, 66), Гуйе (Онана, 66), Гарнер, МакНил, Дукуре (Бету, 72) - Калверт-Льюин.

Кристал Пэлас: Джонстон - Уорд, Андерсен, Ричардс - Муньос, Лерма, Вортон (Озо, 88), Митчелл - Айю, Матета, Эдуар (Ахамада, 72).

Предупреждения: Айю, Лерма.

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