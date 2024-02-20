Эвертон - Кристал Пэлас 1:1: обзор матча и результат игры 19.02.2024
В понедельник, 19 февраля, в Ливерпуле на Гудисон Парк программу 25-го тура АПЛ закрывали Эвертон и Кристал Пэлас.
Гости начинали эту игру без Роя Ходжсона, который не только остается в больнице, а еще и лишился должности главного тренера. Его место после этого поединка займет Оливер Гласнер.
В первом тайме команды не создали много моментов, да и на гол они никак не наиграли, а потому на перерыв они уходили при нулях на табло.
Ситуация изменилась в лучшую сторону по ходу второго тайма.
На 66-й минуте Джордан Айю получил мяч практически на углу штрафной "ирисок" и пробил в дальний угол. Виталий Миколенко попытался заблокировать удар, однако это не спасло его команду от пропущенного гола.
Но хозяева поля не позволили Кристал Пэлас выиграть без главного тренера на скамейке запасных.
За шесть минут до конца основного времени Дуайт МакНил навесил с углового, а Амаду Онана выиграл верховую борьбу и головой замкнул подачу - Сэм Джонстон, выйдя из ворот, не сумел кулаком попасть по мячу.
Уже в добавленное время команда Шона Дайча могла вырвать победу, но Бету не сумел как следует пробить головой после навеса Миколенко.
В итоге команды расписали ничью 1:1, набрав по одному баллу. Эвертон с 20-ю очками поднялся из зоны вылета на 17-е место, а Кристал Пэлас вышел на 15-ю строчку таблицы АПЛ, имея 25 очков.
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Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас 25-го тура АПЛ
Эвертон - Кристал Пэлас 1:1
Голы: Онана, 84 - Айю, 66.
Ожидаемые голы (xG): 1,49 - 0,53
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 19 - 10
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 9 - 12
Эвертон: Пикфорд - Годфри, Тарковски, Брентвейт, Миколенко - Янг (Харрисон, 66), Гуйе (Онана, 66), Гарнер, МакНил, Дукуре (Бету, 72) - Калверт-Льюин.
Кристал Пэлас: Джонстон - Уорд, Андерсен, Ричардс - Муньос, Лерма, Вортон (Озо, 88), Митчелл - Айю, Матета, Эдуар (Ахамада, 72).
Предупреждения: Айю, Лерма.
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