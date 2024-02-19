Цыганков отметился голом в матче против Атлетика

В рамках 25-го тура чемпионата Испании Атлетик на своем поле принимает Жирону.

В первом тайме "баски" открыли счет после гола Беренгера.

Читай также: Тренер Жироны определился с клубом на следующий сезон

Сразу после перерыва каталонская команда сравняла счет, а автором гола стал украинский вингер Виктор Цыганков.

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей в Ла Лиге, в которых забил пять голов и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что игрок Жироны с юмором отреагировал на слухи об интересе со стороны Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!