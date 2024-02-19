Цыганков отметился голом в матче против Атлетика
Украинец продолжает показывать голевую игру в каталонской команды.
В рамках 25-го тура чемпионата Испании Атлетик на своем поле принимает Жирону.
В первом тайме "баски" открыли счет после гола Беренгера.
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Сразу после перерыва каталонская команда сравняла счет, а автором гола стал украинский вингер Виктор Цыганков.
В текущем сезоне футболист провел 20 матчей в Ла Лиге, в которых забил пять голов и сделал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что игрок Жироны с юмором отреагировал на слухи об интересе со стороны Барселоны.
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