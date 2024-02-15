Игрок Жироны с юмором отреагировал на слухи об интересе со стороны Барселоны

Хавбек Жироны Алейш Гарсия высказался об интересе со стороны Барселоны.

"Да я даже не думаю, что у них есть мой номер телефона".

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"Когда играешь на хорошем уровне, очевидно, что привлекаешь много клубов, начинаются слухи. Посмотрим в конце сезона", – сказал Гарсия в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету 26-летнего испанца три гола и четыре ассиста в 23-х матчах Ла Лиги.

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