Тренер Жироны определился с клубом на следующий сезон
Главный тренер Жироны Мичел Санчес поделился планами на будущее.
По словам специалиста, он настроен на то, чтобы остаться в каталонской команде.
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"У меня есть контракт, я очень счастлив здесь, моя семья также. Думаю, продолжу здесь. Прямо сейчас я убежден, что так и будет. У меня контракт до 2026 года, но кроме контракта еще есть мое слово, ощущение причастности к очень важному проекту.
Нам нужно набрать 73-75 очков, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Осталось еще много. Мечта – пробиться в Европу. На нас нет давления уровня Барсы, что если мы не выиграем Ла Лигу, это плохой сезон. Требование выигрывать каждый матч – не для нас. Это не наша лига, но мы надеемся поддерживать такой темп", – приводит слова Мичела Catalunya Ràdio.
Отметим, что специалист тренирует команду третий сезон подряд, начиная с Сегунды.
Ранее сообщалось, что Барселона может расстаться с одним из игроков обороны.
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