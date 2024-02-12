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"Стал более мощным": Тренер по физподготовке оценил прогресс Довбика

Украинец сильно "прокачался" с момента перехода в испанский клуб.
Сегодня, 17:50
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Тренер по физической подготовке оценил прогресс форварда Артема Довбика.

"На данный момент Артем стал заметно более мощным. Он регулярно развивает очень высокую скорость на поле. Также, что хочу отметить, высокоскоростной бег стал тоже улучшаться. Он начал гораздо больше пробегать в высокоинтенсивном беге, если мы сравниваем, когда он играл в Днепре-1 и когда он играет в Жироне".

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"Артем стал делать больше рывков, ускоряться, тормозить. Вот эти все explosive efforts. Мы можем разогнаться на максимальную скорость за 30 метров, а можем разогнаться за 20 метров, например. Такие показатели выросли.

Также объективный показатель по Довбику. Я его и всех своих игроков тестирую каждую неделю. Например, самый объективный показатель – это высота прыжка. Пол года назад у Артема прыжок был меньше на 11 сантиметров, чем сейчас. Это все данные, которые у меня есть в моем рабочем планшете", – сказал Дмитрий Чаповский в интервью ютуб-каналу Трендець.

В текущем сезоне на счету 26-летнего украинца 14 голов и 5 ассистов в 22-х матчах Ла Лиги.

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