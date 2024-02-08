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Довбик признан игроком месяца в Жироне третий раз подряд

Украинский бомбардир удостоился очередной индивидуальной награды в клубе.
Сегодня, 13:33
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Жироны Артем Довбик был признан лучшим игроком команды в январе.

В голосовании среди болельщиков украинец опередил Ивана Мартина, Дейли Блинда, Порту и Яна Коуту.

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В минувшем месяце Довбик провел шесть матчей за Жирону во всех турнирах. Нападающий оформил хет-трик в поединке с Севильей (5:1), а в других играх записал на свой счет еще две результативные передачи.

Для украинского форварда эта награда стал уже третьей подряд - ранее он был признан лучшим игроком каталонской команды по итогам ноября и декабря прошлого года.

Источник: twitter.com/GironaFC

Всего в текущем сезоне на счету Довбика 14 забитых мячей и восемь ассистов в 24 матчах за Жирону.

Ранее сообщалось, что Довбик вернулся к тренировкам перед матчем с Реалом.

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