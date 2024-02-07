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Довбик вернулся к тренировкам Жироны перед матчем с Реалом

Украинец, похоже, сможет сыграть против "сливочных".
Вчера, 21:59
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Для фанатов Жироны и персональных ценителей Артема Довбыка появились отличные новости.

Как сообщает twitter-аккаунт LaLiga TV, украинский форвард был замечен на тренировке каталонского клуба накануне матча против Реала. Однако, тренировался ли Артем в общей группе, или по индивидуальной программе неизвестно.

Присутствие 26-летнего нападающего на занятии может свидетельствовать о его готовности к поединку против мадридского клуба, которая была под вопросом.

Напомним, из-за повреждения Довбик пропустил матч против Реал Сосьедада.

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