"Пишут неправду": Довбик опроверг информацию о серьезности своей травмы
Незадолго до начала матча 23-го тура испанской Ла Лиги между Жироной и Реал Сосьедад появилась информация о травме Артема Довбика.
Испанская пресса сообщила, что 26-летний форвард каталонцев не сыграет против сан-себастьянцев из-за надрыва мениска. К тому же, говорилось о том, что игрок сборной Украины рискует пропустить остаток нынешнего сезона и даже чемпионат Европы 2024 года.
Однако Довбик в комментарии для Tribuna.com опроверг данную информацию.
"Есть небольшое повреждение. Проводим углубленное обследование. При разрыве возвращаются через месяц, поэтому пишут неправду", - сказал Артем.
В нынешнем сезоне Артем Довбик принял участие в 24 матчах Жироны во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 14 голов и 8 результативных передач.
Ранее главный тренер Жироны Мичел прокомментировал информацию о том, что он может сменить Хави у руля Барселоны.
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