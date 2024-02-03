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"Пишут неправду": Довбик опроверг информацию о серьезности своей травмы

Украинские фанаты могут выдохнуть - форвард не пропустит остаток сезона и Евро-2024.
Вчера, 23:44
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Незадолго до начала матча 23-го тура испанской Ла Лиги между Жироной и Реал Сосьедад появилась информация о травме Артема Довбика.

Испанская пресса сообщила, что 26-летний форвард каталонцев не сыграет против сан-себастьянцев из-за надрыва мениска. К тому же, говорилось о том, что игрок сборной Украины рискует пропустить остаток нынешнего сезона и даже чемпионат Европы 2024 года.

Однако Довбик в комментарии для Tribuna.com опроверг данную информацию.

"Есть небольшое повреждение. Проводим углубленное обследование. При разрыве возвращаются через месяц, поэтому пишут неправду", - сказал Артем.

В нынешнем сезоне Артем Довбик принял участие в 24 матчах Жироны во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 14 голов и 8 результативных передач.

Ранее главный тренер Жироны Мичел прокомментировал информацию о том, что он может сменить Хави у руля Барселоны.

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