Довбик может пропустить остаток сезона и Евро-2024
Украинец мог получить серьезную травму.
Форварда Жироны и сборной Украины Артема Довбика постигла серьезная неудача.
Как сообщает Mundo Deportivo, травма игрока, из-за которой он пропускает матч против Реал Сосьедада, может оказаться довольно тяжелой. Он, якобы, травмировал мениск.
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Если самые страшные прогнозы подтвердятся, то Артем пропустит остаток текущего сезона, а также чемпионат Европы 2024, если сборная Украины сможет туда попасть через плей-офф отбора.
Отметим, что в текущем сезоне Довбик провел за Жирону 21 матч в Ла Лиге, забив 14 голов и отдав 5 результативных передач.
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