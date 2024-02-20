Гюндоган высказался об одном из претендентов на пост рулевого Барселоны

Хавбек Барселоны и сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал слухи о том, что клуб возглавит Ханси Флик.

По словам Гюндогана, он с большим уважением относится к своему экс-тренеру и соотечественнику.

"Это не моя сфера, но все, что я могу сказать, это то, что Ханси Флик - не только замечательный человек, но и замечательный тренер.

Он пришел в сборную в очень сложной ситуации, но он всегда был честным, и я его очень уважал", - сказал Илкай.

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