Гюндоган оценил шансы Барселоны на победу в Лиге чемпионов

Хавбек Барселоны Илкай Гюндоган поделился мнением касаемо возможной победы клуба в Лиге чемпионов.

"Буду честен, я вижу другие команды, у которых больше возможностей и опыта. Но если мы выйдем в четвертьфинал, то окажемся на особой территории. Кто мог ожидать, что Интер дойдет до финала в прошлом году? Я реалист, но я также знаю, что это трудно для всех.

Нам нужны эти игры, чтобы поднять свой уровень. В этом и заключается смысл Лиги чемпионов – соревноваться, требовать максимума. Мне нравится такое давление. Мы едем в Неаполь, чтобы добиться хорошего результата. Это решающий момент, мы начинаем с нуля, и пришло время поднять свой уровень".

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"Мы не играем в соответствии с ожиданиями, каждый из нас может добиться большего. Это не оправдание, но мы прошли через множество трудностей. Травмы, молодые игроки под большим давлением", – сказал немец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, в 1/8 финала Барселона сыграет против Наполи. Первый матч команды состоится в среду, 21 февраля.

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