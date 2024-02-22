"Играет как почтальон": Легенда сборной Нидерландов раскритиковал игрока Барселоны
Де Йонгу сильно досталось от ван дер Варта.
Бывший игрок Реала и Тоттенхэма Рафаэль ван дер Варт оценил игру хавбека Барселоны Френки де Йонга в матче с Наполи (1:1).
"Френки де Йонг играет в футбол как почтальон. Он затягивает с пасом вперед. Вместо этого он продолжает бежать и доводит мяч до партнера".
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"Как только ты уходишь от соперника, ты должен продолжить движение мяча и отдавь пас!" – заявил Рафаэль в эфире Ziggo Sport.
Напомним, в текущем сезоне на счету де Йонга всего один гол в 17-ти матчах Ла Лиги.
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